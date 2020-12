Vallo della Lucania: un marketplace per incentivare il commercio locale

VALLO DELLA LUCANIA. Si chiama ValloAComprare ed è la piattaforma che si appresta a sbarcare on line come supporto al commercio cittadino. L’iniziativa è stata lanciata dai consiglieri comunali di minoranza Nicola Botti e Francesca Serra. L’obiettivo è quello di creare una vetrina virtuale per gli esercenti della città di Vallo della Lucania in modo tale da facilitare l’acquisto, anche on line, dei prodotti in vendita o anche soltanto di visualizzarli per poi potersi recare in negozio ad acquistarli.

“In un momento di grande difficoltà per i nostri commercianti ed in generale per tutta la comunità, in particolar modo per i soggetti più esposti al Covid-19, nasce ValloAComprare.it il marketplace virtuale per la città di Vallo della Lucania – fanno sapere i promotori – La piattaforma sarà interamente gratuita, semplice da utilizzare e punta a sostenere tutte le attività commerciali della città nell’ambito di un progetto più vasto che sarà presto presentato”.

L’iniziativa, che partirà a breve, si prefigge quindi di essere uno strumento importante per i commercianti, tra le categorie maggiormente colpite dall’emergenza covid. A loro saranno offerte nuove opportunità di vendita; un aiuto concreto e a costo zero.