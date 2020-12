“Un Natale Giallo Ciao” a Vallo, un’iniziativa solidale

VALLO DELLA LUCANIA. I Centri Servizi per il Volontariato sono organismi istituiti in tutta Italia per sostenere e qualificare l’attività del volontariato, fornendo prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte o non iscritte nei Registri Regionali. Quest’anno, la Confraternita di Misericordia di Vallo della Lucania ha organizzato insieme al CSV Salerno “Un Natale giallo ciano”, un’iniziativa per far divertire i bambini e renderli partecipi attivamente del progetto.

Partecipare è molto semplice: occorre solo realizzare un disegno di Natale. I disegni devono essere consegnati con su scritto nome, cognome e recapito telefonico di uno dei genitori. Ai partecipanti verrà poi consegnato un simpatico regalino.

Babbo Natale aspetta tutti i bambini sabato 19 dicembre a Vallo della Lucania, presso ex convento dei domenicani, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00; domenica 20 dicembre a Moio della Civitella, presso la sede della Misericordia in via Garibaldi, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.