Rofrano: interventi su biblioteca e parco giochi

ROFRANO. Biblioteca e parco giochi. Il Comune di Rofrano è pronto ad eseguire lavori grazie ad un finanziamento del Governo. Per quanto riguarda il parco giochi sito in via Pastena, l’ente guidato dal sindaco Nicola Cammarano punta ad interventi di riqualificazione e ammodernamento. Costo dei lavori 19200 euro; 17 mila per le sole opere mentre la parte restante è rappresenta dalle somme a disposizione.

I fondi arrivano dalle risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso luglio in favore delle Regioni del Meridione per investimenti in infrastrutture sociali.

La stessa provenienza l’hanno anche i fondi che serviranno per la biblioteca. In questo caso saranno realizzati interventi di adeguamento: costo 19mila euro.

Rofrano ha scelto quindi di destinare le risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione di aree per bambini e luoghi di cultura dove si favorisce la socializzazione e lo svago della popolazione, compresi i più piccoli.