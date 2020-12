Polisportiva Santa Maria- Dattilo Noir: anticipato il match dell’ottavo turno

Dopo la ripresa del campionato di Serie D, avvenuta la scorsa settimana, si appresta a tornare in campo la quarta serie. Dopo il pari esterno, del “Corrado Alvaro”, contro il San Luca torna a giocare in casa la Polisportiva Santa Maria che attende il Dattilo Noir. I cilentani, imbattuti da sei turni consecutivi, affronteranno sabato i siciliani, che con 10 punti inseguono di due lunghezze i cilentani di Gianluca Esposito. Questo il comunicato, diffuso nella giornata odierna, del club di Santa Maria di Castellabate che annuncia la variazione di data della sfida.

Polisportiva Santa Maria- Dattilo Noir: anticipato al sabato il match dell’ottavo turno

Anticipata a sabato 19 dicembre la sfida con il Dattilo Noir.

Si giocherà sabato 19 dicembre, alle ore 14.30, allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate la partita Polisportiva Santa Maria – Dattilo, valevole per l’ottava giornata del girone di andata. A ratifica degli accordi intercorsi tra le due società interessate, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto l’anticipo del match, inizialmente previsto per domenica 20 dicembre.

La Polisportiva Santa Maria comunica, inoltre, che la gara contro i siciliani sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento (5,49€) sulla pagina ufficiale Facebook del club. Le modalità di acquisto e di visione saranno rese note nelle prossime ore. La società cilentana garantirà l’accesso gratuito alla diretta streaming ai possessori della Fidelity Card.