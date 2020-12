L’almanacco del 15 dicembre 2020

E’ il 350° giorno dell’anno, 50ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 16 giorni.

Santi del giorno

Santa Maria Crocifissa (Paola) di Rosa (Vergine)

Beata Maria Vittoria de Fornari Strata (Vedova e Religiosa)

San Bacco (Dahhat, il Giovane)

Santa Virginia Centurione Bracelli

Etimologia

Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine “virgo-inis”, “vergine”. Altri lo fanno derivare dal suffisso etrusco presente anche nella denominazione della città di Verona..

Proverbio del giorno

Dicembre piglia e non rende.

Aforisma del giorno

Chi si fida con troppa facilità è di animo leggero, chi pecca danneggia se stesso. (Siracide)

Accadde Oggi

1979 – Nasce Rai 3

Sei nato oggi?

La tua vita è una girandola di impegni, incontri, conoscenze sempre nuove, viaggi e… mille amori. Nel lavoro la tua intraprendenza e il tuo spirito brillante ti portano spesso a ricoprire posizioni di responsabilità. Le pubbliche relazioni, il commercio e la pubblicità sono settori particolarmente adatti a te. In amore sei troppo inquieto per fermarti su di un solo fiore e se lo farai sarà solo in età avanzata.

Celebrità nate in questo giorno

1951 – Red Ronnie

1832 – Gustave Eiffel

Scomparsi oggi

1944 – Glenn Miller

1966 – Walt Disney