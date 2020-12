Covid: a Roscigno stop al porta a porta

ROSCIGNO. Stop alla vendita porta a porta. E’ una delle misure adottate dal sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, per limitare il rischio contagi.

Ieri la firma dell’ordinanza che impone il divieto fino al prossimo 31 gennaio.

“In tempi di emergenza è meglio evitare per tutelare la salute, soprattutto dei nostri tantissimi anziani”, ha dichiarato il primo cittadino.

Già nei mesi scorsi il sindaco ha adottato specifici provvedimenti per limitare l’emergenza covid, dallo stop ai mercati all’obbligo per chi rientrava in paese, di comunicarlo al comune.

Restrizioni, queste, che risultano necessarie in un territorio c’è un alto tasso di anziani.