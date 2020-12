Centola: a 18 mesi dalle elezioni parte il toto-nome

Manca un anno e mezzo alle elezioni amministrative, ma Centola è uno dei comuni dove c’è più fermento e dove la campagna elettorale sembra stia già per entrare nel vivo. Già nei mesi scorsi si vociferava di scontri nella maggioranza, ipotesi prontamente smentite da palazzo di città, fino a quando lo scorso novembre, l’assessore Gianfranco Ciccariello non ha rassegnato le dimissioni. Un addio non certo indolore viste le critiche lanciate all’indirizzo del sindaco Carmelo Stanziola. Proprio quest’ultimo, dopo due mandati, alle elezioni del 2022 non potrà essere ricandidato e la caccia alla successione è già aperta.

Le manovre politiche sono in corso e c’è anche chi sta già provando a cambiare radicalmente rotta rispetto al passato. Un movimento tra cittadini e categorie del settore turistico, infatti, sta organizzando incontri e riunioni per candidare un volto nuovo sul territorio. Tra le candidature si affacciano quella di Marco Sansiviero. Tra i banchi dell’opposizione sembra lui la figura più credibile a raccogliere la sfida per la conquista della poltrona di primo cittadino. Sansiviero è un noto imprenditore turistico di Palinuro, e dalla sua parte potrebbe contare su una lunga esperienza nel settore trainante per la perla del Cilento.

Poi, tra i banchi della maggioranza, le figure più accreditate sembrano quelle di Angela Ciccarini, che oltre ad un impegno soprattutto nella frazione di Palinuro e ad un legame forte con Corrado Matera, vanta il ruolo di contrappunto e pungolo dall’interno dall’amministrazione Stanziola, e quella di Ciccariello, che potrebbe contare sul sostegno dell’ex Sindaco Giovanni Stanziola D’Angelo.

Ma, in lizza ci sarebbe la candidatura di un outsider di eccellenza, che pare stia prendendo seriamente piede. Per molti sarebbe lui il cambiamento ma soprattutto una figura di spessore capace di tracciare una nuova strada nell’azione amministrativa, si tratta dell’attuale sindaco di Laurito e presidente della comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo Vincenzo Speranza.

Speranza, 46 anni, avvocato, palinurese di adozione, è stato rieletto per la terza volta sindaco di Laurito nel 2017 (anche il suo mandato scade nel 2022). Da sei anni, invece, è a capo della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, dove è stato riconfermato all’unanimità lo scorso anno.

Nel frattempo, il Sindaco uscente Carmelo Stanziola non si sbilancia e si tiene ben lontano dall’argomento. Ha interesse a finire il mandato ed evitare ulteriori fibrillazioni di maggioranza. Resta il fatto che a poco più di un anno, il toto-nomi è partito, per quella che si preannuncia come una campagna elettorale molto interessante