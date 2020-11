Centola: Gianfranco Ciccariello si dimette, parole al veleno verso Stanziola

CENTOLA. “Credevo realmente nel progetto a cui ho lavorato, convinto che si sarebbe realizzato, ma purtroppo peccavo di ingenuità”. È questo uno dei passaggi dell’intervento di Gianfranco Ciccariello, ormai ex assessore del Comune di Centola. Un incarico lasciato a margine del consiglio comunale del 25 novembre con parole al veleno soprattutto verso il sindaco Carmelo Stanziola ma in generale critiche verso una squadra “in cui – dice – non mi sono trovato”.

Le manovre politiche in vista delle elezioni del 2022 sembrano essere già iniziate. L’uscita dall’amministrazione e l’attacco frontale di Ciccariello ad un sindaco che avrebbe amministrato come un uomo solo al comando, senza coinvolgere il suo esecutivo e prendendo decisioni giudicate addirittura in contrasto con l’etica, sono soltanto il primo atto della campagna elettorale che si preannuncia infuocata.

Tra i candidati a sindaco l’uscente Carmelo Stanziola non ci sarà. La legge gli impedirà di candidarsi per il terzo mandato. La “battaglia” per la successione si è ufficialmente aperta.