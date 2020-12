Agropoli, due tablet per l’ospedale

Due tablet per consentire la videocomunicazione tra degenti dell’ospedale civile di Agropoli e i familiari. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale che ha lo scopo di mettere in contatto i pazienti isolati che non sono in grado di comunicare con le loro famiglie in autonomia o per mancanza di dispositivi, per incapacità di utilizzarli o per isolamento. Ma non solo: i tablet faciliteranno anche le comunicazioni tra i sanitari durante il cambio di turno.

L’utilizzo dei tablet è divenuta una prassi durante questa emergenza covid, soprattutto per permettere ai malati isolati in reparto, soprattutto più anziani, di dialogare con i familiari considerato che non sono permesse visite.