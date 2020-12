A Roccadaspide l’iniziativa “Un presepe a distanza”

“Un presepe a distanza”. E’ l’iniziativa che porta la firma del Forum dei Giovani e del Comune di Roccadaspide che in un momento in cui ci sono delle limitazioni agli spostamenti e degli obblighi di distanziamento, non hanno voluto rinunciare a delle iniziative da proporre in vista del Natale.

“Abbiamo imparato in questi mesi quanto non si riesca a dar per scontato nulla, neanche una semplice uscita condivisa con amici. Stiamo vivendo di piccole cose, quelle essenziali che con sensibilità ci stanno alleggerendo le ormai infinite giornate di reclusione, attenuando ogni forma di difficoltà, debolezza, fragilità, negatività, avvicinandoci alla vita di tutti i giorni e alla tanto attesa serenità”, spiegano dal Forum.

“Il Santo Natale è alle porte, e non possiamo restare indifferenti, è necessario contribuire con tanti piccoli gesti, nel renderlo speciale, unico”, proseguono i giovani rocchesi che lanciano così il contest dal titolo “Un presepe a distanza”.

Comu funziona? Una volta realizzato il presepe bisogna scattare una foto e inviarla all’indirizzo mail: forumdeigiovani.roccadaspide@gmail.com oppure sulla pagina Facebook “Forum dei Giovani Roccadaspide” o su WhatsApp al numero 3316424190 entro le ore 24 del 19 dicembre 2020. Oltre alla foto andranno indicati nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo;

Le foto saranno postate dal giorno 20 dicembre fino al giorno 27 dicembre sulla pagina Facebook del Forum dei Giovani Roccadaspide;

La foto che riceverà il maggior numero di like sarà premiata il giorno 28 dicembre.