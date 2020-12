Salernitana-Lecce: domani big match di Serie B all’Arechi

Dopo il passo falso di sabato scorso con il Brescia, arrivato con il tre ad uno del Rigamonti, torna in campo la Salernitana opposta al Lecce. Per il match valevole per il dodicesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, primi con 23 punti dopo 11 giornate, saranno impegnati in casa contro i salentini. Gli ospiti, guidati in panchina dal tecnico Eugenio Corini, sono quarti in graduatoria con sole 3 lunghezze di ritardo dagli avversari di giornata. Allo stadio Arechi nel match di domani delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e giallorossi sarà affidata al sig. Daniele Chiffi della sezione arbitrale di Padova.

Gli ultimi precedenti in terra campana tra Salernitana e Lecce

Sette gli scontri diretti giocati in terra campana tra Salernitana e Lecce negli ultimi 26 anni, con undici reti granata e tredici per i giallorossi. Due i successi campani, uno in Serie B ed uno in C, due i pareggi, tutti giunti in cadetteria, e tre i blitz salentini, due dei quali maturati in B ed uno in C.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani ci aspetta un gara impegnativa contro una delle grandi di questo campionato. Siamo consapevoli di non aver affrontato la gara di sabato come nelle nostre possibilità, dobbiamo fare tesoro di questa brutta prestazione e restare concentrati pensando esclusivamente alla gara di domani. Abbiamo analizzato a fondo la partita di sabato ma ora è tempo di pensare alla gara di domani. Il Lecce è una squadra molto forte in tutti i reparti, con grandi qualità ed esperienza. Dal canto nostro abbiamo la voglia di tornare a proporre il nostro gioco come abbiamo fatto fin qui, giocando da squadra con determinazione e lucidità”.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le probabili formazioni di Salernitana- Lecce

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Aya, Gyomber; Kupisz, Capezzi, Dziczek, Anderson, Casasola; Djuric, Tutino.

LECCE: Gabriel; Adjapong, Meccariello, Rossettini, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Falco.