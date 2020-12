Brescia-Salernitana: domani i granata difendono il primato della cadetteria

Dopo il successo di sabato scorso con il Cittadella, arrivato con l’uno a zero all’Arechi, torna in campo la Salernitana opposta al Brescia. Per il match valevole per l’undicesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, primi con 23 punti dopo 10 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i lombardi. I padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Davide Dionigi, sono dodicesimi in graduatoria con 10 punti raccolti in altrettante uscite. Allo stadio Rigamonti, nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e rossoblù sarà affidata al sig. Gianluca Aureliano della sezione arbitrale di Bologna.

Gli ultimi precedenti in terra lombarda tra Brescia e Salernitana

Negli ultimi 15 anni sono stati 9 i precedenti giocati in casa del Brescia. I dati sono totalmente ad appannaggio delle rondinelle. Sette i successi dei lombardi e solo due i successi. In totale, invece, diciannove le gare in terra bresciana, tutte tra Serie B e Coppa Italia, con 12 vittorie dei locali, 4 divisioni della posta in palio e3 affermazioni granata.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato a livello qualitativo ma siamo pronti a giocarcela al meglio. Sarà una gara da affrontare con grande rispetto e determinazione. Adesso entriamo in un periodo cruciale del campionato, giocheremo tante partite ravvicinate e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Spero di recuperare più giocatori possibili per affrontare al meglio questa fase della stagione. La squadra è arrivata bene a questo ciclo di partite. Questa settimana abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico perché nelle prossime gare conterà molto la condizione fisica della squadra. Viviamo alla giornata, lavorando per migliorare perché bisogna cercare di fare sempre qualcosa in più”.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le probabili formazioni di Brescia-Salernitana

BRESCIA Joronen; Sabelli, Mateju, Chanchellor, Martella; Dessena, Van de Looi, Bjarnason; Zmrhal; Ragusa, Torregrossa. Allenatore: Davide Dionigi.

SALERNITANA Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Dziczeck, Di Tacchio, Anderson, Casasola; Djuric, Tutino. Allenatore: Fabrizio Castori.