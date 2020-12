La fortuna bacia il Salernitano: due 5 al SuperEnalotto

È la provincia di Salerno a essere protagonista dell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Il concorso di sabato 12 dicembre, fatto sorridere due giocatori che hanno centrato ognuno un “5” da 19.699,53 euro. La prima schedina vincente è stata convalidata a Mercato San Severino presso la Tabaccheria Ferrari in via Marcello 265 mentre la seconda a Sarno nel Tabacchi di via Sarno Palma 142.

La rincorsa al “6”, invece, riprenderà domani dove ci sarà in palio un Jackpot da 76,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.