Comunità del Golfo di Policastro piangono don Mario Carpentieri

Le comunità del Golfo di Policastro in lutto per la morte di Monsignor Mario Carpentieri, parroco di Scario, già sacerdote di Sapri, Torraca ed altre parrocchiedel Golfo di Policastro. Malato da tempo, nonostante le sofferenze non ha mai perso il sorriso ed ha sempre riservato a tutti parole di conforto. Oggi il decesso.

Domenica molte parrocchie del territorio lo ricorderanno con delle messe.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore per Mario Carpentieri ai suoi familiari.