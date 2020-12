Capaccio Paestum, un tratto di strada intitolato a Giovanni Battista Grassi

CAPACCIO PAESTUM. Cambia la toponomastica stradale in via Stazione di Albanella. La strada che inizia all’incrocio tra via Ponte Barizzo e via della Stregara sarà scomposta in due tronchi. Il primo, a partire da via Ponte Barizzo, manterrà il vecchio toponimo, il secondo, con inizio dall’incrocio con via della Stregara avrà un nuovo nome. A tal proposito l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha scelto di dare il nome a Giovanni Battista Grassi.

Medico, zoologo, botanico, entomologo e accademico originario di Rovellasca, Grassi ha effettuato un’intesa attività di ricerca. E’ celebre in particolare per gli studi sulla malaria che fino al XIX secolo, era presente anche in Italia.

Fu proprio lui, insieme ad altri scienziati, a compiere una serie di esperimenti finalizzati a trovare una soluzione alla malattia che infestava anche la pianura di Capaccio Paestum.