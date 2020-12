Antonello Giordano: l’ex calciatore della Virtus Cilento approda al Rotonda

Nuova avventura per il calciatore cilentano Antonello Giordano, che approda ai lucani del Rotonda. Il difensore centrale salernitano, classe 1988, torna a giocare in Serie D, dove ha militato quasi per l’intera carriera. Cresciuto nelle giovanili della Nocerina Giordano proprio con i rossoneri debutta in prima squadra, nella stagione 2007/2008, giocando 56 gare in due anni prima della promozione in C2 nell’annata 2009/2010, dove matura 5 presenze.

Poi il ritorno in D, dove dal 2010 al 2020 veste le maglie di Real Nocera Superiore, Cavese, Battipagliese, Gelbison, Az Picerno, Francavilla, e Acr Messina. Sono 233 le gare disputate in totale per il centrale originario di Casalvelino, condite da 16 reti segnate. Questo il comunicato diffuso del passaggio ai lucani del Rotonda, girone I di Serie D, dalla Virtus Cilento, dove Giordano era in forza dalla scorsa estate. Per il calciatore campano ieri l’esordio da titolare nel match interno contro la CIttanovese.

Virtus Cilento: ufficiale la cessione del difensore Antonello Giordano

La Virtus Cilento comunica di aver accolto la richiesta del calciatore Antonello Giordano di essere trasferito in Serie D al Rotonda Calcio. Una scelta condivisa con tutti i membri della società soprattutto considerando il momento difficile che sta vivendo il campionato di Eccellenza.

Le parole del calciatore cilentano

“Sono felice di iniziare questa mia nuova avventura nell’A.S.D. Rotonda Calcio, squadra militante nel campionato di serie D girone I. Ci tengo a ringraziare il Presidente della Virtus Cilento Carmelo Infante per quello che ha fatto nei miei confronti e per la disponibilità mostrata. Ringrazio a tutta la dirigenza, lo staff tecnico, il capitano-amico Damiano Manzillo e tutti i ragazzi della squadra e auguro loro il meglio nel calcio e soprattutto nella vita“.