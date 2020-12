Vallo: 13 milioni per la demolizione e ricostruzione di istituto scolastico

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Aloia, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ospitante il plesso “A. Torre” della scuola secondaria di primo grado “I.C. Vallo della Lucania – Novi Velia” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide”, rielaborato dall’arch. Massimo Sansone con la collaborazione per il progetto architettonico dell’arch. Giovanni Rizzo, per un importo complessivo di €. 13.513.322,39, di cui € 10.161.105,71 per lavori ed € 3.342.216,68 per Iva ed altre somme a disposizione.

La rielaborazione, si è resa necessaria per integrare il progetto già approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale, candidato all’Avviso Pubblico predisposto dalla D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili “Edilizia Scolastica”, rivolto ai soli Enti locali già inseriti nella programmazione regionale conformandolo alle richieste istruttorie della D.G. Regionale competente.

Gli interventi in programma sono inseriti nello schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020- 2022.

L’ Ente comunale ha voluto aderire all’avviso pubblico regionale nell’ambito di una precisa strategia di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici, sotto il profilo delle caratteristiche strutturali e sismiche, della dotazione di tutte le più moderne tecnologie utili ad una scuola sempre più al passo con i tempi e, quindi, mira alla realizzazione di edifici costruiti con progettualità, materiali e tecnologie innovative, da rendere ancora più efficienti sotto l’aspetto dell’approvvigionamento energetico e dei consumi, con spazi più ampi corredati di aree verdi, strumentali e pertinenziali che ne migliorino la fruibilità, anche dei diversamente abili, durante tutto l’arco della giornata e non solo per la didattica.