Giornata di vigilia per la Polisportiva Santa Maria, che dopo un mese e mezzo di stop forzato torna in campo nel girone I di Serie D. I giallorossi, forti degli 11 punti in classifica già guadagnati, nella giornata odierna hanno annunciato l’innesto di Danilo Sagliano, giovane classe 2002 in arrivo dal Nola. Questo il comunicato del club giallorosso caro alle famiglie Tavassi e Carrano, che domani sarà opposto in trasferta ai calabresi del San Luca.

Polisportiva Santa Maria: annunciato Danilo Sagliano

Nuovo tassello in casa giallorossa per mister Esposito. Si tratta di Danilo Sagliano, centrocampista, classe 2002. L’atleta si è già allenato con i nuovi compagni e sarà a disposizione per la gara contro il San Luca. Sagliano arriva dal Nola, dove ha giocato sia l’anno scorso che in questo primo scorcio di stagione. Il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, ritrova mister Gianluca Esposito, che l’ha allenato l’anno scorso al Nola.

Le prime parole del nuovo calciatore

“Sono felice di poter giocare con la Polisportiva Santa Maria, squadra neopromossa ma molto ambiziosa. Sono felice, inoltre, di poter ritrovare sul mio percorso mister Esposito, che ho già avuto l’anno scorso con il Nola. La squadra cilentana sta già facendo molto bene e spero di poter dare subito anche il mio contributo”.

Le parole della vigilia di Gianluca Esposito

“Non potevamo più fare solo allenamenti, senza la gara domenicale. Il San Luca è una buonissima squadra guidata da un bravissimo allenatore. Ci sarà l’incognita delle condizioni fisiche dopo questo stop cosi lungo. Per noi è come se fosse la prima di campionato, dopo questa preparazione. La società ci è stata molto vicina in questi giorni, dando molta tranquillità all’ambiente. Speriamo ora di poter concludere questo campionato senza intoppi e che questo momento emergenziale possa concludersi al più presto”