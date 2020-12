Sala Consilina, vincono le mamme: torna la dad

Alla fine l’hanno spuntata le mamme di Sala Consilina. Presso la scuola primaria si continuerà con la didattica a distanza. Lo ha stabilito la dirigenza scolastica attraverso una nota nella quale si precisa che da lunedì gli alunni classi IB – IIB e IIC della scuola elementare di via Matteotti prenderanno parte alle lezioni con la didattica.

Il provvedimento va in controtendenza rispetto a quanto previsto dal sindaco Francesco Cavallone il quale aveva ritenuto opportuno di non chiudere le scuole e consentire la ripresa della didattica in presenza. Da questa decisione però era sotto un dibattito acceso non soltanto tra i genitori ma anche tra gli stessi rappresentanti di maggioranza e minoranza.

Il provvedimento della scuola di fatto mette fine alle polemiche.

