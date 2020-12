Roscigno: sindaco chiede riapertura settimanale delle poste

Una nota a Poste Italiane per chiedere la riapertura con normale orario dell’ufficio postale di Roscigno. E’ l’iniziativa del sindaco Pino Palmieri che scrive: “Ravvisate le continue difficoltà provocate all’utenza, soprattutto anziana di questo comune, dovute all’apertura a giorni alterni del locale ufficio postale”. La limitazione dei giorni di apertura era stata prevista da Poste Italiane durante il clou della pandemia di coronavirus, a Roscigno come in molte altre località. Ma ora che la situazione è migliorata diversi sindaci stanno chiedendo di tornare alla normalità, tra cui il primo cittadino roscignolo.

Ciò “al fine di evitare ulteriori disagi alla popolazione”, scrive Palmieri. Dalla direzione delle Poste, però, è arrivata la replica non certo positiva per la comunità di Roscigno: al momento, infatti, Poste Italiane non potrà accogliere la richiesta.

“Vista la disparità di trattamento con alcuni comuni limitrofi – spiega – Palmieri – ho investito del problema anche alcuni parlamentari del nostro territorio. Se la disparità di trattamento non cesserà al più presto, provvederemo ad intraprendere azione legale nei confronti di Poste Italiane”.