Omignano, voragini in strada: danni alle auto sulla Pedemontana

OMIGNANO. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per certificare quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Pedemontana, tra i comuni di Omignano e Casal Velino. A causa della pioggia e della scarsa manutenzione, infatti, nell’asfalto si sono aperte diverse buche, alcune vere e proprie voragini larghe e profonde diversi centimetri. Ed è in una di queste che in pochi minuti, intorno alle 17 di venerdì, ben due auto hanno forato gli pneumatici. Grande la rabbia degli automobilisti che oltre a fermarsi per sostituire le ruote hanno voluto chiamare i carabinieri per sporgere denuncia contro l’ente competente per l’arteria, ovvero la Provincia Di Salerno.

“Questa è una strada importante perché dalla Cilentana permette di raggiungere i comuni interni e la costa di Casal Velino eppure non sembra ci sia l’adeguata manutenzione e con le piogge la situazione è solo peggiorata”, dice un automobilista.

Purtroppo gli enti provinciali sono spesso privi dei fondi necessari per intervenire su una rete stradale lunga numerosi chilometri. Ecco perché molti comuni nelle ultime settimane stanno avanzato richiesta di trasferire all’Anas le competenze per le principali arterie stradali del territorio.

A nulla servono i resoconti con cui la Provincia riassume gli interventi realizzati (per lo più opere limitate o tampone) poiché la realtà è che le strade provinciali del comprensorio cilentano necessiterebbero di interventi più complessi e puntuali e da Palazzo Sant’Agostino diventa difficile aprire i cantieri, considerato che questi enti, anche alla luce della riforma, hanno serie difficoltà a reperire autonomamente fondi.