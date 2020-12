GIOI. Ok a due progetti da finanziare con i fondi del Ministero per il Comune di Gioi, guidato dal sindaco Maria Teresa Scarpa. Il costo totale della progettazione finanziata ammonta a 276.042,50 euro.

“Il 15 gennaio 2020 abbiamo candidato 3 interventi e leggiamo che 2 sono stati inseriti nella graduatoria dei progetti ammissibili per il 2020 – fanno sapere da palazzo di città – Si tratta delle proposte presentate per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed efficientamento energetico.

Il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dunque finanziato la progettazione di due importanti interventi nel nostro Comune: “Restauro cinta muraria e sistemazione strade – Gioi” e ” Manutenzione per dissesto idrogeologico nella frazione Cardile (centro storico).