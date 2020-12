Festival del cinema di Salerno, successo per il corto di Alessio Rupalti

Nel corso della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno è stato proiettato anche “Coming back”, un cortometraggio diretto e prodotto da un regista italiano, Alessio Rupalti. Un corto girato interamente a Londra con un filo conduttore molto attuale: la brexit.

“Coming back” è infatti la storia di un padre e di un figlio che, durante il giorno in cui vengono resi noti i risultati del referendum sulla Brexit, si trovano ad affrontare vecchie questioni rimaste irrisolte portando alla luce una verità sorprendente per il giovane protagonista.

Il cortometraggio ha già preso parte a numerose manifestazioni cinematografiche internazionali come in Messico, India, Regno Unito, Spagna e Italia. È stato presentato in anteprima mondiale al festival di Cinema di Roma nella sezione “Alice nella citta”, ed è stato parte della selezione ufficiale del Cortodino International film festival prima di approdare anche alla importantissima kermesse salernitana.

Alessio Rupalti, genovese, dopo un’esperienza di diversi anni a Roma a fianco del maestro Pupi Avati, e aver ottenuto molti riconoscimenti a livello internazionale, si è trasferito a Londra nel 2018, laddove appunto ha dato vita a questo progetto cinematografico in lingua inglese, che è già stato premiato a numerosi festival internazionali di Cinema; ora il giovane genovese è gia al lavoro per la realizzazione di un nuovo cortometraggio di genere fantascienza e un trattamento cinematografico destinato a diventare il suo primo lungometraggio.