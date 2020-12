Capaccio, accordo con la Diocesi per l’ex asilo di Cafasso

CAPACCIO PAESTUM. Accordo raggiunto con la Diocesi per l’immobile di località Cafasso, sito nella piazza omonima. In realtà quest’ultimo già da tempo è destinato ad attività pubblico-istituzionali e scolastiche ma l’Ente aveva ritenuto opportuno formalizzare il contratto di locazione con l’Istituto Diocesano per il Sostenatamento del Clero con sede a Vallo della Lucania. Per questo nel giugno scorso aveva presentato un’offerta per un canone mensile di 843 euro. Proposta che ha ottenuto il via libera ed ora si è deciso di formalizzare l’accordo.

Ex asilo in locazione dalla Diocesi di Vallo della Lucania

L’immobile di località Cafasso, già in passato utilizzato come asilo, appartiene all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del clero di Vallo della Lucania che l’ha ottenuto nell’aprile del 1950 dalla Società Agricola Industriale Meridionale. Da tempo è utilizzato per finalità pubbliche ed ora l’amministrazione capaccese ha formalizzato l’accordo.

L’accordo

La Diocesi dal suo canto non richiederà e non rivendicherà canoni pregressi; il Comune, invece, si farà carico delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile. Quest’ultimo è composto da due piani, uno terra e l’altro seminterrato e di un’aria scoperta.