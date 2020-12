A Vallo, domenica 13 dicembre si può donare il sangue

VALLO DELLA LUCANIA. Domenica 13 dicembre, continuano le iniziative per donare il sangue. L’appuntamento è presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dalle ore 8:00.

In questo periodo di emergenza, gli ospedali hanno sempre bisogno di sangue, in particolare in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Infatti, oltre al Covid-19, ci sono molte altre malattie e la sanità continua ad assistere i pazienti affetti da altre patologie. Proprio per questo il sangue è una risorsa fondamentale per la vita; utile per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive. Ma è anche essenziale e necessario per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni di sangue o che sono affetti da anemia.

Ecco perché è importante continuare a donare il sangue, anche se proprio a causa dell’emergenza coronavirus i volontari scarseggiano.

L’Associazione Donatori Volontari di sangue del Cilento, presieduta dal dottore Antonio Casale, ha organizzato la giornata per la donazione del sangue, “Io dono fallo anche tu” a Vallo della Lucania.

Durante la settimana è possibile, inoltre, recarsi presso gli ospedali di Sapri, Roccadaspide e Vallo della Lucania, per donare il sangue e partecipare all’iniziativa “Donazione di Natale“, in cui tutti i partecipanti riceveranno un dono in omaggio. (Leggi qui)

Su richiesta del donatore è possibile effettuare anche esami sierologici per il Covid-19.