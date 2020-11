L’Associazione Donatori Volontari di Sangue organizza la “Donazione di Natale”

In questo periodo di emergenza l’attività delle associazioni che si occupano della donazione del sangue non si interrompono. E per questo in occasione del periodo natalizio, l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento organizza la decima edizione della “Donazione di Natale”. Sono invitati tutti i soci-donatori ed i cittadini di età non inferiore ai 18 anni, a donare il proprio sangue in occasione del Santo Natale dall’1 al 31 dicembre 2020.

Oltre all’emergenza covid, infatti, ci sono i problemi quotidiani della sanità che continua ad assistere pazienti con altre patologie. Ecco perché è importante continuare a donare il sangue, anche se proprio a causa dell’emergenza coronavirus i volontari scarseggiano.

Tutti coloro che intendono donare il proprio sangue, possono recarsi presso le seguenti sedi:

Centro trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00;

di dal lunedì al sabato dalle ore 8:00; Unità di raccolta dell’ospedale di Sapri, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00;

di dal lunedì al sabato dalle ore 8:00; Unità di raccolta dell’ospedale di Roccadaspide, il lunedì e il venerdì dalle ore 8:00.

“Dopo la donazione, compila il modulo di adesione e farai parte, anche tu, dell’associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento” afferma il dottor Antonio Casale, presidente dell’associazione DVC.

A tutti i donatori, l’associazione offrirà un utile dono natalizio.