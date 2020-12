VIDEO | Treno di perturbazioni sull’Italia: weekend instabile

Insiste una circolazione depressionaria sull’Italia con un canale perturbato che dal Nord Europa si estende fin sul Mediterraneo. Le perturbazioni continuano dunque a giungere una dopo l’altra rendendo questo periodo particolarmente piovoso. Il clima sarà invernale con la neve che ha imbiancato i monti al di sopra dei 1200m. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni per il weekend.

SABATO: ancora tempo instabile con alternanza tra piogge e schiarite. Nevicate al di sopra dei 1200 m.

DOMENICA: la bassa pressione si allontana finalmente verso est comportando un miglioramento del tempo un po’ su tutto il territorio. Qualche pioggia residua nelle zone interne. Temperature in media. Venti settentrionali in rinforzo.