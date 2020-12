Frana di Ottati, disposti i primi lavori

Si è svolto in mattinata il primo sopralluogo presso i luoghi dove si è registrata la frana sulla Sp12 ad Ottati. Con le autorità comunali era presente anche l’Impresa incaricata di eseguire i lavori in somma urgenza dal Genio Civile di Salerno.

“Si è presa contezza dell’accaduto, ma senza accedere alle aree in alta quota, poiché, come già detto, non ci sono le condizioni meteorologiche favorevoli e si ha scivolosità sulla roccia”, ha spiegato il sindaco Elio Guadagno.

È stata tracciata una road map di intervento, che è la seguente:

rimozione dei massi franati;

ispezione delle aree del costone roccioso in orizzontale e in verticale, al fine di individuare le criticità presenti;

montaggio barriere paramassi intermedie e finali, poiché quelle esistenti sono per la maggiore inutilizzabili e obsolete, con lo scopo di bloccare i massi che verranno disganciati;

pulizia aree e disgancio massi pericolanti;

ripristino sede stradale e rientro in abitazione dei Cittadini sgomberati.

“I tempi sono incerti, per via delle condizioni meteorologiche, ma stiamo agendo ininterrottamente e sinergicamente con l’Ufficio Tecnico Comunale e gli organi competenti”, conclude il primo cittadino.