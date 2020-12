Capaccio Paestum: continuano gli interventi e il monitoraggio del Sele

Permane ancora per la giornata di oggi (salvo ulteriori proroghe) l’avviso di allerta meteo su Cilento e Piana del Sele. In queste ore preoccupa la situazione dei corsi d’acqua. Si temono esondazioni che potrebbero arrecare danni considerato che con le copiose piogge degli ultimi giorni i terreni sono saturi. In queste ore viene monitorata in particolare la situazione del fiume Sele.

Ieri, dopo un sopralluogo, sono state avviate le operazioni di ripulitura della foce del corso d’acqua. Si sta progressivamente rimuovendo il materiale che, a causa delle insistenti piogge, inevitabilmente si va accumulando in alcune aree dello sbocco del Sele. L’obiettivo è evitare ostruzioni e conseguenti problemi.

“Grazie al lavoro degli agenti della Polizia Municipale e degli uomini della Protezione Civile, il Comune di Capaccio Paestum continuerà a monitorare h24 il territorio per garantire a tutti la massima sicurezza. Si raccomandano prudenza e collaborazione”.