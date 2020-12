Agropoli, cade mentre è sola in casa: salvata

AGROPOLI. Attimi di paura questa mattina, poco prima delle 11, in via Lungo Testene. Una donna, una anziana che si trovava sola in casa, è caduta senza riuscire a rialzarsi. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

I caschi rossi per riuscire ad accedere all’appartamento hanno dovuto sfondato un balcone. A quel punto è stato possibile soccorrere la malcapitata che era a terra e non riusciva ad alzarsi nonostante fosse coscsiente.

Affidata alle cure del personale della Croce Gialla di Agropoli la donna è stata poi trasferita in ospedale.