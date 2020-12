Ad Agropoli l’iniziativa “Riempi il carrello di solidarietà”

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ad Agropoli scende in campo la solidarietà. Anche la Pro Loco SviluppAgropoli e il Forum dei Giovani, infatti, aderiscono all’iniziativa “Riempi il carrello di solidarietà”, organizzata dalla Croce Rossa italiana – Comitato di Agropoli e Cilento.

In un periodo di crisi economica aggravatasi quest’anno a causa della pandemia, anche un piccolo dono può essere importante per chi ne ha più bisogno. La raccolta di beni di prima necessità prevede nello specifico prodotti come: pasta, riso, pomodori pelati, sughi, legumi secchi o in scatola, latte a lunga conservazione, olio di oliva, olio di semi, tonno, carne in scatola, prodotti per l’infanzia, farina, zucchero, sale, biscotti secchi, succhi di frutta, merendine.

Oltre al punto di raccolta della Croce Rossa in viale Lombardia, nella settimana dal 13 al 20 dicembre ci si potrà recare anche presso la sede della Pro Loco SviluppAgropoli in via Pio X (di fronte alla sede centrale delle Poste Italiane) sia di mattina (dalle ore 10.00 alle 12.00) che di pomeriggio (dalle 18.00 alle 20.00). Si confida nella partecipazione e nel contributo del maggior numero di persone possibili perché anche un semplice gesto può fare la differenza.