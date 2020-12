Vallo della Lucania: Comune punta a recuperare tributi per circa un milione di euro

VALLO DELLA LUCANIA. Stretta sui morosi. Il Comune punta al recupero dei tributi locali non versati, in particolare Tari, Tasi e Imu; la prima relativa al 2015, la seconda al triennio 2015 – 2017.

L’Ente punta ad incamerare dal Tributo per i servizi indivisibili circa 525mila euro; sono infatti 1147 i morosi così suddivisi: 1147 per il 2015 per un importo da recuperare circa 228mila euro; 618 per il 2016 (144mila euro complessivi) e 629 per il 217 (154mila euro). Ammonta a quasi 500mila euro, invece, la cifra da recuperare per la Tari del 2015.

Per quanto concerne l’Imu si segnalano circa 250 morosi e un totale da incamerare di circa 250mila euro.

Vallo della Lucania non è l’unico comune che ha velocizzato in questi mesi le procedure per recuperare i tributi. Con la fine dell’anno, infatti, c’è il rischio di prescrizione per i debiti risalenti a cinque anni prima; nel 2021, quindi, gli enti pubblici rischiano di non poter più incassare le somme relative al 2015.

Vallo della Lucania si avvale della Soget per le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.