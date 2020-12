L’almanacco del 10 dicembre 2020

E’ il 345° giorno dell’anno, 49ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 21 giorni.

Santi del giorno

Beata Vergine Maria di Loreto

San Cesare (Vescovo)

Santi Polidoro Plasden ed Eustazio White (Sacerdoti e martiri)

Beata Vergine Maria di Loreto è la protettrice degli aviatori

Etimologia

Giulietta, diminutivo di Giulio, che deriva dal latino “Julius” usato per designare la “gens Julia” di origini nobili, il nome Giulietta si diffuse soprattutto grazie a Shakespeare e alla sua opera “Romeo and Juliet” (1597).

Proverbio del giorno

Gli uomini sono aprile quando fanno all’amore, dicembre quando hanno sposato.

Aforisma del giorno

Dell’amicizia a prima vista, come dell’amore a prima vista, va detto che è la sola vera. (H. Melville)

Oggi è

Giornata Mondiale dei Diritti Umani

Accadde Oggi

1847 – Prima esecuzione dell’Inno di Mameli

1868 – A Londra compare il primo semaforo della storia

1884 – Pubblicate Le avventure di Huckleberry Finn

Sei nato oggi?

La tua vita è serena, piacevole e tranquilla. In gioventù hai avuto alcuni problemi di salute che hanno stimolato il tuo interesse per la medicina e sarà probabilmente in questo settore che ti troverai a svolgere, con competenza e serietà, la tua attività professionale. In amore la fortuna ti sorride, i tuoi rapporti non saranno forse travolgenti ma potrai contare su un legame sereno e su molta comprensione reciproca.

Celebrità nate in questo giorno

1830 – Emily Dickinson

1957 – Michael Clarke Duncan

1976 – Alessia Fabiani

1815 – Ada Lovelace

Scomparsi oggi

1936 – Luigi Pirandello

2006 – Augusto Pinochet