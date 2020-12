La Campania resta zona arancione

La Campania resterà arancione anche per la prossima settimana e potrà avere una svolta positiva con il passaggio alla fascia gialla dal week end successivo. E’ la previsione che si apprende dalla Regione Campania e che si basa

sulla regola imposta dal governo secondo cui devono passare almeno due settimane di permanenza in una fascia per poter cambiare colore.

La zona della Campania potrà quindi cambiare orientativamente dal 20 dicembre, il giorno prima che entrino in vigore le misure

restrittive nazionali sugli spostamenti, per contenere la diffusione del virus nelle feste di Natale.