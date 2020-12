Consorzio Velia al voto. Dopo l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che prevedeva la sospensione delle elezioni consortili fino al 6 dicembre, il Consorzio ha fissato la data delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati a domenica 13 dicembre. Si voterà ininterrottamente dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

L’elenco definitivo degli elettori che potranno esprimere il loro voto è depositato presso il Consorzio.

I seggi per le votazioni sono ubicati nelle seguenti sedi:

Mercato Coperto in via Arbosto a Velina in Comune di Castelnuovo Cilento per i proprietari degli immobili la cui maggiore superficie ricade nei Comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso e Pollica.

Sede del Consorzio Irriguo di Vallo della Lucania, Via Zaccaria Pinto, 21 in Vallo della Lucania per i proprietari degli immobili la cui maggiore superficie ricade nei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania.

Sede legale del Consorzio Velia, località Piano della Rocca- Complesso Diga Alento – in Prignano Cilento per i proprietari degli immobili la cui maggiore superficie ricade nei Comuni di Cicerale, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento e Torchiara.

Altre informazioni al riguardo sono contenute nel manifesto di convocazione dell’Assemblea, affisso presso l’albo consorziale, e già diffuso nel comprensorio, nonché sul sito istituzionale dell’ente www.consorziovelia.com.

Le operazioni di voto saranno svolte in osservanza del “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni consortili” pubblicato sul predetto sito istituzionale nella sezione ELEZIONI, sottosezione ELEZIONI 2020 cliccando sul link protocollo sanitario e di sicurezza. Per recarsi ai seggi i consorziati dovranno munirsi di autocertificazione il cui modello è disponibile sul sito del Consorzio nella medesima sezione e sottosezione cliccando sul link autocertificazione. I consorziati potranno richiedere direttamente l’autocertificazione personalizzata inviando una e-mail all’indirizzo e.lorello@consorziovelia.com .