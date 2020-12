Valutazione BDSwiss 2020: Opinioni di BDSwiss

Un controllo delle osservazioni e delle valutazioni dei consumatori di BDSwiss dimostra quanto sia redditizio questo trader e non è lontano dalla verità. BDSwiss è un trader molto credibile che vi offre le migliori condizioni di trading che potreste desiderare.

BD Swiss, creata nel 2002 con lo scopo fondamentale di munire un ecosistema illustre per gli operatori di cambio per eseguire le loro iniziative in modo efficiente. Il fattore decisivo per il suo progresso finale nell’ultimo decennio della sua realtà, caratterizzato da uno sviluppo molto radicale del brand nel mondo.

Conti di trading

Affinché un cliente possa completare le transazioni, deve registrarsi per un conto che gli permetta di operare senza problemi. Nel tentativo di offrire prodotti che soddisfino le esigenze dei consumatori, BDSwiss ha tre modi di aprire un conto tra cui i consumatori possono optare. Questi conti sono l’account:

Demo

Live

Islamico

Il conto demo

Come consiglia la denominazione, si tratta di un tipo di conto concepito per dare prove ai consumatori. Il conto demo è adeguato a consumatori con pochissima o zero esperienza nel forex trading ed è anche nuovo nel concetto di trading. Con il conto demo, un trader può imparare le basi del trading sul forex ed eseguire un’operazione. Vi saranno forniti fondi virtuali che funzioneranno come alternanza ai fondi con soldi veri e sarete in grado di operare senza alcuna possibilità di perdita. Questo account è limitato e può essere utilizzato solo per 23 giorni.

Il conto live del BD Swiss

Il conto live è un genere di account destinato a persone che hanno saggezza nel forex. Questo è il tipo di conto standard della platform BDSwiss ed è appropriato sia ai principianti che ai trader esperti. Le caratteristiche di questo tipo di conto sono

Oltre 280 dispositivi di commercio da scambiare, compresi sommari, azioni, materie prime e titoli azionari.

Offerta di differenziali competitivi.

Dispone di una gamma di piattaforme automaticizzate e di supporto EA.

Compatibilità con una serie di dispositivi e sistemi operativi come Windows, dispositivi mobili e anche sistemi operativi mac.

Leva fino a 40:1 di negoziazione su diversi CFD

Il conto islamico

Il conto islamico è un conto creato per soddisfare le esigenze dei suoi consumatori di fede islamica. Tale conto opera in conformità alla sharia, che vieta alcune operazioni finanziarie, in particolare quelle che suscitano interesse. Anche il trading in cripto-valuta non è utilizzabile per questo conto.

La compagnia: Fiducia negli investimenti

Negli ultimi decenni BD Swiss ha dimostrato di essere un giocatore da tenere d’occhio nel distretto del trading forex. Le sue buone attività sono dovute all’ampia supporto di consumatori che ha potuto acquisire negli ultimi anni e che si estende in tutto il mondo. BDSwiss offre le migliori condizioni di trading su una ampia varietà di strumenti di trading, una tecnologia avanzata che aiuta a migliorare l’esperienza di trading e anche una forza lavoro dedicata che assicura la soddisfazione di tutti i suoi consumatori.

La credibilità di BDSwiss è evidente ed è testimoniata dalle licenze concesse dalle autorità di pianificazione legale di tutte le prerogative in cui opera. Tra i permessi attualmente detenute da BD Swiss ci sono

Riconosciuti il permesso come azienda conforme alla MiFID nell’Unione Europea.

AGM Capital Markets Australia è autorizzata e regolamentata dall’Italian Securities and Investment Commission.

BD SWISS trade limited è autorizzata ad operare nelle Isole Vergini britanniche dalla

British Virgin Islands Financial Services Commission.

Il commercio di BD SWISS Japan è regolato e autorizzato dalla Financial Services Agency (FSA)

I mercati primari dell’AGM South Africa sono autorizzati dal Financial

In conformità con le regole fisse di questo organismo di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei fondi della clientela, BDSwiss ha adottato diverse misure per la salvaguardia di questi fondi. Tra le molte misure che sono state implementate ci sono:

– Ha una scrittura in codice SSL a 280 bit sul suo sito web per tenere fuori gli hacker.

BD SWISS utilizza un software avanzato che tiene lontani i truffatori di carte di credito e di debito.

Utilizza conti segregati per evitare che il denaro dei consumatori si mescoli al patrimonio aziendale.

Utilizza un timbro di garanzia dell’identità incorporato nel sito vero e proprio.

Vincoli di trading del BDSwiss

Il primo deposito minimo

Il deposito iniziale minimo è di $90 e questo servirà come capitale operativo di base, oltre che come scudo in caso di transazione in perdita.

Piattaforme di forex

BDSwiss utilizza le piattaforme più eccellenti e più avanzate per eseguire efficientemente le vostre manovre. Le piattaforme di trading sono la platform di BDSwiss, la platform di trading automatizzata, la platform mobile e la platform di trading web.

La platform di trading del BDSwiss

Questa è una delle piattaforme di trading più potenti e avanzate con cui si può operare perfettamente. Le sue qualità uniche sono:

Riceve indicazioni commerciali dai principali fornitori.

Facile accessibilità.

La funzione di angelo custode vi offre la migliore risposta commerciale.

Eccellenti capacità dettagliate.

La platform di trading automaticizzata

La platform di trading automatizzata è una platform che permette ad un trader di copiare o rispecchiare le strategie di trading di altri trader.

La platform di commercio mobile

La platform di commercio mobile è un’applicazione scaricabile per il vostro dispositivo mobile che vi permette di fare trading attraverso il vostro cellulare. Le sue caratteristiche includono:

Ciò consente di utilizzare facilmente l’interfaccia di facile utilizzo.

Possono essere scaricati gratuitamente dai rispettivi siti di download

È possibile aprire e gestire più conti di trading mt4 nello stesso pannello.

Compatibile sia con il sistema operativo Android che con il operazione ios.

La platform di trading basata sul web

La platform di commercio web è una platform accessibile attraverso il vostro browser, dove potete effettuare le vostre transazioni. Le caratteristiche di questa platform sono:

Trading diretto con ordini in stop.

Accesso ad un’ampia gamma di strumenti analitici e sovrapposizioni

Presentato in 41 lingue diverse.

Compatibile con molti browser diversi.

Promozioni

Di seguito è riportata la promozione attualmente offerta da BDSwiss:

– Un bonus di riscatto per i nuovi titolari di un conto registrato.

Depositi e prelievi

I depositi e i prelievi sono facili da effettuare e rispettano un gran numero di canali, come i bonifici bancari e le carte di credito. I canali accettati includono Neteller, Visa, MasterCard, Revolut e molti altri prelievi che costano un piccolo importo senza spese di deposito. Il tempo di elaborazione è immediato, ma può reclamare 2-6 giorni per i bonifici bancari.