POLLICA. Restyling dell’area giochi con i fondi risparmiati. Il Comune di Pollica, guidato dal sindaco Stefano Pisani ha deciso di investire le risorse non interamente impiegate per opere pubbliche e derivanti da precedenti mutui per intervenire sull’area giochi presente sul Lungomare di Pioppi. L’Ente investirà 43mila euro, una cifra sufficiente per poter eseguire l’intervento.

In questi giorni diversi comuni del Cilento stanno completando nuove aree gioco per i più piccoli, in questo caso realizzate grazie a finanziamenti del Parco.

Tra i comuni che sono pronti ad inaugurare i lavori ci sono Montano Antilia, Salento e Trentinara.