Castellabate, al via domande per buoni spesa

L’amministrazione comunale di Castellabate ha riattivato la distribuzione di buoni spesa al fine di assegnare ai nuclei familiari in situazione di indisponibilità economica, un beneficio occasionale utilizzabile per il soddisfacimento dei bisogni primari. I fondi nella disponibilità dell’amministrazione comunale ammontano a circa € 88.000, ai sensi del D. Legge 154 del 23 novembre 2020. Può fare richiesta per accedere alla misura un componente per nucleo familiare, che abbia come requisito quello di essere residente nel Comune di Castellabate e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. L’importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare da € 100 per un unico componente e a salire, fino ad un massimo di € 300 per 5 o più componenti.

Per fare richiesta dei buoni spesa bisognerà compilazione l’autocertificazione in ogni sua parte, utilizzando il modello predisposto dall’ente e disponibile sul sito istituzionale www.comune.castellabate.sa.it o ritirabile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Castellabate sito in via Roma a Santa Maria di Castellabate. La domanda, corredata di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 2020 tramite PEC, all’indirizzo comune.castellabate@pec.it, oppure e-mail, all’indirizzo buonicovid@comune.castellabate.sa.it, in via residuale, a mano presso l’Ufficio Politiche Sociali, aperto pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Ai fine della formulazione di una graduatoria, gli elementi acquisiti verranno utilizzati per valutare l’ammissione al buono spesa, seguendo precisi criteri legati allo stato di fragilità, di occupazione, reddituale, patrimoniale, abitativo e familiare.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Martuscelli, dichiara in merito: «Al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali derivanti dall’emergenza, soprattutto in occasione del periodo natalizio, ci siamo da subito impegnati per riavviare la macchina amministrativa e dare una risposta tempestiva ai bisogni dei cittadini attraverso lo strumento dei buoni spesa».