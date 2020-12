Capaccio Paestum. al San Michele anziani lontani ma vicini grazie a un’app

CAPACCIO PAESTUM. Lontani ma più vicini grazie a internet. In tempo di pandemia, nella casa albergo per anziani San Michele di Paestum, ogni giorno è possibile restare in contatto con gli ospiti grazie al “Portale parenti” e a un’applicazione collegata. «Ogni giorno – spiegano i responsabili – i parenti dei nostri ospiti possono accedere al portale inserendo le proprie credenziali e essere costantemente informati sul loro stato di salute, sui controlli quotidiani, su eventuali visite specialistiche, ma anche su cose più semplici, come il menu del giorno». Il portale è dotato anche di una chat attraverso la quale i parenti possono contattare la struttura nel corso della giornata per chiedere informazioni sugli anziani e parlare con loro attraverso una videochiamata.

Se da maggio, infatti, quando l’emergenza si era affievolita, erano stati consentiti incontri con i parenti nel giardino, da settembre, ancora prima che il Governo e la Regione adottassero nuove restrizioni, all’Hotel San Michele, per tutelare la salute degli ospiti, hanno scelto di consentire le visite solo attraverso un vetro.

L’iniziativa è stata molto apprezzata da figli e congiunti, soprattutto da quanti, vivendo lontani, in questi mesi non possono far visita ai loro anziani nemmeno attraverso il vetro, e che grazie al portale e all’applicazione possono seguirli quotidianamente e vederli attraverso le videochiamate.