Buonabitacolo torna covid free

Buonabitacolo è Covid free. La notizia è stata annunciata dal sindaco Giancarlo Guercio. “Dopo un mese e mezzo di angosce, di preoccupazioni serie, di grandi dispiaceri, e a seguito di iniziative di importante significato intraprese da questo Ente, – scrive il primo cittadino- arriva la bella notizia che aspettavamo da giorni. Non ci sono più casi positivi sul nostro territorio comunale. Abbiamo vinto una pesante battaglia, ma non la guerra! Ora più che mai dobbiamo essere vigili e attenti”.

“La conclusione di questo periodo difficile ci dimostra che quando tutti collaboriamo riusciamo a raggiungere obiettivi importanti, e per questo sono profondamente grato a tutti i cittadini, alle imprese, ai commercianti e alle associazioni per aver mostrato grande senso di responsabilità, facendo ognuno la sua parte di sacrifici. Con il cuore finalmente più leggero ringrazio sentitamente ogni cittadino, tutti gli operatori, gli amministratori e i dipendenti per la solerte collaborazione”, prosegue Guercio.

“Sono stato in apprensione per le persone contagiate e sono felice che in gran parte siano guarite senza sintomi gravi; sono altresì rammaricato e addolorato per le 6 persone che non ce l’hanno fatta. Un pensiero a loro e ancora un abbraccio alle loro famiglie. Si chiude un capitolo che, – conclude il primo cittadino – spero, non dovremo riaprire più. Sta a noi e alla nostra attenzione”.