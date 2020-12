Roscigno: via libera al progetto per il sistema fognario

ROSCIGNO. Sistema fognario nel territorio comunale, via libera al progetto. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, ha dato seguito all’iter progettuale iniziato già nel novembre dello scorso anno. L’opera garantirebbe un migliore servizio alla cittadinanza che beneficerebbe del completamento della rete fognaria ed è per questo che si è proceduto con la stesura del progetto definitivo-esecutivo ad opera dell’ingegnere Fabio Tonti, responsabile del servizio tecnico, che ha ripreso lo studio di fattibilità dell’architetto Angelo Prinzo (oggi in pensione).

Il costo dei lavori è di 333mila euro; 260mila per le opere, la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione dell’Ente.

L’obbiettivo dell’esecutivo Palmieri è quello di candidare gli interventi a finanziamento in modo da ottenere le risorse necessarie ad eseguire i lavori.