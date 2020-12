Vallo della Lucania: punta alla costituzione del Forum dei Giovani

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Aloia, intende istituire il Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, al fine di arricchire la Comunità di un importante Organismo di Partecipazione dei giovani alla vita comunale.

Pertanto è stato approvato il relativo Regolamento di disciplina; è intenzione dell’Ente, difatti, promuovere e mettere in opera il Forum dei Giovani, in concertazione con i giovani e con i loro rappresentanti.

Cos’è il Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani è un’organizzazione composta da giovani che operano per i giovani e con i giovani. E’ un organismo di partecipazione a carattere elettivo, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani. Lo scopo è quello di essere parte attiva della comunità con idee, proposte e suggerimenti da condividere con l’amministrazione.

Chi può aderire al Forum dei Giovani

Al Forum possono aderire tutti i cittadini compresi tra i 16 e i 34 anni, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinione politiche, condizioni personali o sociali. Gli organi sociali sono l’Assemblea (composta da 11 consiglieri), il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Vice-Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere.

L’Amministrazione, tramite propria struttura, si incaricherà di svolgere tutte le mansioni necessarie allo svolgimento delle elezioni. Pubblicherà il bando pubblico della data delle elezioni che devono avvenire non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il presidente della commissione elettorale verrà supportato dal segretario e da 2 scrutatori.

Le candidature saranno presentate con consegna presso l’ufficio comunale individuato entro e non oltre il termine di 3 giorni prima della data delle elezioni. Per candidarsi c’è bisogno di n. 5 firme di giovani compresi fra i 16 e i 34 anni residenti. La modulistica predisposta dal commissario elettorale sarà disponibile presso l’ufficio comunale individuato a partire da 15 giorni prima della data delle elezioni. Le elezioni si svolgeranno in un seggio stabilito con avviso affisso presso l’ufficio comunale entro 20 giorni prima dalla data delle elezioni. Il forum è convocato almeno 6 volte per anno solare.