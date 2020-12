Piaggine: 60mila euro dal Gal Cilento Regeneratio

PIAGGINE. Ammonta a 60.000 euro il contributo riconosciuto al Comune dal Gal Cilento Regeneratio per la riqualificazione della sala “ex mensa scolastica” di Piaggine negli ultimi anni utilizzata per attività sociali, culturali e ricreative dalla comunità locale che, grazie a questo contributo, verrà resa più accogliente e funzionale per eventi privati e pubblici. “Si ringrazia tutta la struttura politica, in primis Inverso Mauro e tecnica, in particolare Luca Cerretani, del GAL Cilento Regeneratio per il supporto dato all’Amministrazione comunale di Piaggine per la buona riuscita del progetto e soprattutto per i tanti progetti che verranno finanziati su tutto il territorio, grazie ad una visione d’insieme, a beneficio delle comunità tutte”, dice il sindaco Guglielmo Vairo.

Il progetto di riqualificazione prevede, in particolare:

– Riqualificazione degli interni mediante piccole opere di manutenzione.

– Realizzazione di un bagno per diversamente abili, la ristrutturazione dei bagni esistenti e altre opere di finitura.

– La realizzazione di un impianto di condizionamento con convettori e pompa di calore per la produzione di caldo/freddo.

– La realizzazione degli impianti idrico-sanitario e di scarico (interno all’edificio) per i servizi igienici nuovi e ristrutturati.

– La fornitura e montaggio dell’impianto audio e video. – La fornitura di elementi di arredo per interni.

– La sistemazione di segnaletica di direzione per raggiungere il centro lungo gli assi viari comunali.