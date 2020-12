Dal Governo fondi per artigiani e commercianti dei comuni montani

Duecentodieci milioni di euro per il sostegno delle attività economiche, gli artigiani, i commercianti dei territori interni, dei comuni montani. Numeri importanti: sono oltre 3.100 i Comuni che beneficeranno di questi fondi; 4.172.000 abitanti. Il decreto varato dal Governo il 15 settembre scorso e che da due giorni è in Gazzetta Ufficiale, ha l’anima dell’Uncem e riconosce un concetto che è legge (la 158 del 2017): quei piccoli imprenditori, quegli artigiani, quei piccoli commercianti, hanno un ruolo sociale oltre che economico.

“E’ il cuore della battaglia per l’affermazione di una mutazione culturale che la nostra organizzazione combatte con tutte le forze. Insieme al nostro presidente nazionale, Marco Bussone, abbiamo fatto in questi mesi ed in queste ore, un buon lavoro”, spiega il presidente dell’Uncem campana Vincenzo Luciano.

“Anche come Uncem Campania, ringraziamo Enrico Borghi. Borghi, già presidente dell’Uncem, da deputato ha presentato l’emendamento che ha permesso di scrivere quei 210 milioni sul Bilancio dello scorso anno e che oggi sono concretezza nei nostri piccoli Comuni – spiega Luciano – Il Ministro Giuseppe Provenzano ci ha chiesto di aiutare i Comuni a utilizzare al meglio queste risorse, anche perché la quota del 2020 è da spendere subito. Per quanto in nostro potere, dunque, siamo da subito a disposizione e come Uncem Campania, oltre ad esprimere grande soddisfazione, a ringraziare il Governo oltre che i nostri presidenti che su questo fronte non hanno mai mollato, rinnoviamo la nostra determinazione al fianco dei piccoli Comuni, interni e montani della Campania”.