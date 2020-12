Covid: ancora in calo i contagi in Cilento, Vallo di Diano e Alburni

La mappa dei contagi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni fa registrare, come accade sempre nei weekend in tutto il territorio nazionale, una notevole flessione.

Diminuiscono i tamponi analizzati e di conseguenza contagiati e guariti.

A Capaccio Paestum, la città dove si era registrato negli ultimi giorni il maggior numero di nuovi casi, ieri si sono segnalati 4 positivi e altrettanti guariti con il totale dei contagiati che si conferma a 116 unità; 214 persone sono in isolamento domiciliare. Nella città dei templi è emerso un focolaio in un centro di accoglienza, di qui il numero notevole di positivi.

3 nuovi contagi a Montecorice, cui si aggiungono ben 8 tamponi negativi. Un guarito anche ad Altavilla Silentina (attualmente positivi 14 individui)

Nel comprensorio alburnino 1 guarito a Petina (4 gli attualmente positivi), 2 a Serre (con un nuovo contagio), 1 positivo a Sicignano degli Alburni.

Il Vallo di Diano piange un’altra vittima: un 80enne di Montesano sulla Marcellana.