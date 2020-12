Cilento e Diano: altri comuni rinviano ritorno in classe

Continua a far discutere la possibile riapertura delle scuole a partire dal prossimo 9 dicembre. Dovrebbero ritornare in aula gli studenti dalla seconda classe della scuola elementare alla prima media. Per le altri, invece, si prosegue con la didattica a distanza. Ma sempre più comuni, in assenza di un provvedimento della Regione, stanno decidendo autonomamente.

Gli ultimi in ordine di tempo ad aver rimandato il suono della campanella sono Castellabate, Montecorice ed Ogliastro Cilento: si tornerà in aula soltanto dopo l’Epifania.

«È stata una scelta difficile e sofferta ma motivata dalla volontà di non vanificare i risultati raggiunti in termini di contenimento del rischio contagio anche a causa di una maggiore mobilità e pericolo di assembramenti considerato il breve periodo di apertura. – ha detto il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri – È evidente che un provvedimento, ancora una volta, così drastico non deve essere vanificato da altri comportamenti poco responsabili. Pertanto vi invito ora più che mai al rispetto delle regole e a evitare condotte poco consone al momento».

Due comuni del Vallo di Diano, Sala Consilina e Buonabitacolo, hanno invece scelto di riaprire.