Auletta, l’iniziativa del Forum dei Giovani: i regali a km0

Regali a Km 0 è la prima iniziativa del Forum dei giovani di Auletta, insediatosi nel mese di settembre 2020. L’iniziativa ha intenzione di promuovere un circuito di economia locale invitando la popolazione a comprare a km 0. L’azione mira anche a consapevolizzare il consumatore rispetto alla realtà dei servizi e dei prodotti che il proprio paese ha a disposizione e rispetto alla ridistribuzione della ricchezza all’interno dello stesso.

Dato l’opprimente periodo che scoraggia e danneggia consumatori, produttori e commercianti, i ragazzi del forum, armati di sensibilità e solidarietà, vogliono con questa iniziativa dare sostegno e creare un circuito di unione che possa far forza a tutta la comunità. L’azione si è sviluppata anzitutto andando alla ricerca di negozi, aziende e attività per chiedere di partecipare all’iniziativa.

Ai partecipanti verrà dato un kit dal forum, che permetterà all’attività di essere riconosciuta come aderente al progetto tramite un bollino. Verranno inoltre distribuiti dei buoni regali creati dal forum che potranno essere acquistati e regalati.

Per chiudere il ciclo i commercianti segneranno man mano un elenco di tutti i clienti che hanno acquistato un regalo a km 0, contrassegnato da un altro bollino creato dal forum, che serviranno per una pesca finale in cui saranno uno o più dei clienti a ricevere a loro volta un dono al Forum.