Agropoli: record di tamponi covid analizzati in un giorno. Sono 420

AGROPOLI. Da alcune settimane presso l’ospedale civile di Agropoli è in funzione il macchinario per analizzare i tamponi per il covid-19. Il laboratorio di analisi, diretto dal dottore Marcello Ametrano, con tutto il suo personale, sta dando un contributo importante al tracciamento del virus. Soltanto sabato sono stati analizzati ben 420 tamponi. Un numero notevole “raggiunto con grande professionalità, abnegazione ed attaccamento al proprio lavoro”, sottolinea il dottore Ametrano, ringraziando i colleghi Ciro Amoriello, Romolo Angrisani e Angela Santalucia.

L’attivazione del laboratorio di analisi di Agropoli ha permesso di offrire un valido ausilio a quelli di Eboli e Salerno che fino a poche settimane fa erano gli unici in provincia di Salerno ad analizzare i tamponi.

Intanto, proprio sul fronte tamponi, non mancano polemiche per le modalità con qui vengono effettuati gli screening presso l’ospedale civile di Agropoli: per chi ha necessita di sottoporsi a test, infatti, è stata attivata la modalità drive-in. Gli automobilisti entrano nel piazzale del nosocomio e in fila attendono di essere sottoposti a tampone. Prima di andare via attendono sul posto il risultato.

Ciò, però, crea code e intasamenti con disagi per chi deve accedere al pronto soccorso. “Bisognerebbe organizzare meglio il servizio – segnala un utente – per accedere al pronto soccorso ho dovuto attendere diversi minuti, se fosse stata un’emergenza cosa sarebbe successo?”.