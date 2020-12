Cilento, forte vento: disagi sul territorio

Forte vento e mareggiate. Queste le condizioni meteo preannunciate ieri dalla sala operativa della protezione civile della Regione Campania che aveva diffuso per oggi un nuovo avvisodi allerta. Il maltempo non si è fatto attendere e già da questa notte raffiche di vento si sono abbattute sul territorio. Non sono mancati problemi e disagi in particolare nell’area nord del comprensorio cilentano.

Tra Agropoli e Capaccio, passando per le aree interne, si segnalano diversi rami d’albero spezzati, pali della luce o della linea telefonica inclinati e oggetti finiti in strada. Ad Agropoli, inoltre, il vento ha addirittura fatto ribaltare un camion con vela pubblicitaria in un parcheggio di via Taverne.

Nell’aria Sud preoccupano le mareggiate; il mare in diverse località, già nella serata di ieri, si mostrava particolarmente agitato e le onde minacciavano le infrastrutture costiere. L’allerta meteo permane per tutta la giornata di oggi.