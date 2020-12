Castelnuovo: buoni spesa per le persone in difficoltà a causa del Covid-19

CASTELNUOVO CILENTO. Un avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa destinato alle famiglie che si trovano in gravi difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica del Covid-19.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Eros Lamaida, punta alla solidarietà alimentare. In seguito, alla prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sta determinando gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale.

Nello specifico saranno erogati, una tantum, buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da spendere presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune cilentano.

Il valore dei tickets è calcolato proporzionalmente in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Per 1 componente il valore del buono spesa sarà di 50 euro, per 2 componenti di 100 euro, per 3 componenti di 150 euro e infine per 4 o più componenti sarà di 200 euro. Se nel nucleo familiare sono presenti minori con età inferiore a 3 anni, sarà riconosciuta una maggiorazione di 30,00 euro a minore.

Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel comune di Castelnuovo Cilento che si trovano, a seguito della crisi economica generata dall’epidemia da COVID – 19, in un temporaneo stato di necessità socio-economica che impedisce di garantire il necessario sostentamento per sé ed il proprio nucleo familiare e che si trovano in una delle specifiche condizioni qui di seguito specificate:

hanno perso il lavoro e non ha risorse economiche sufficienti per il sostentamento alimentare personale e familiare;

hanno sospeso o chiuso attività autonome e non hanno risorse economiche sufficienti per il sostentamento alimentare personale e familiare;

svolgono lavori intermittenti e non riescono in questa fase dell’emergenza Covid 19 a garantire sostentamento alimentare personale e familiare;

non avere disponibilità economiche per soddisfare le primarie esigenze della famiglia (a titolo esemplificativo: depositi, conti correnti, ecc.);

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo.